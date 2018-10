Nelke & the Legendary Alchemists – Release-Zeitraum und neue Infos bekannt

Koei Tecmo hat vor wenigen Wochen den angepeilten Release-Zeitraum zu ihrem nächsten Atelier-Ableger: Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World bekanntgegeben. So soll das Town-Buildig RPG-Spiel bereits Anfang 2019 für Nintendo Switch, PC und PS4 in Nordamerika und Europa erscheinen. In Japan soll das Spiel hingegen bereits am 13. Dezember 2018 für PS4, PS Vita und Switch veröffentlicht werden. Neben dem angepeilten Release-Zeitraum wurden auch einige andere Informationen zum Spiel veröffentlicht sowie der erste Gameplay-Trailer präsentiert. Alles dazu sowie zahlreiche neue Screenshots findet ihr im Anschluss!

In Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World habt ihr die Aufgabe Westwald zu einer florierenden und wohlhabenden Stadt zu machen. Mehr zur Geschichte findet ihr hier. Neben der Städtebau-Funktion stehen euch zahlreiche andere Features, wie zum Beispiel Nachforschungen mit den Alchemisten anzustellen, zur Verfügung. Nachfolgend findet ihr alle weiteren Features, die im Spiel enthalten sein sollen:

Jeden Tag sinnvoll planen : Eure Aktivitäten in Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World sind in “Weekdays” und “Holidays” aufgeteilt. Arbeitsaufträge und Arbeiten an der Stadt sind nur den “Weekdays” vorbehalten, währenddessen ihr Bewohner besuchen und eure Bindung zu anderen Charakteren an den “Holidays” erweitern könnt.

: Eure Aktivitäten in sind in “Weekdays” und “Holidays” aufgeteilt. Arbeitsaufträge und Arbeiten an der Stadt sind nur den “Weekdays” vorbehalten, währenddessen ihr Bewohner besuchen und eure Bindung zu anderen Charakteren an den “Holidays” erweitern könnt. Nachforschungen mit den Alchemisten anstellen : Durch die Nachforschungen könnt ihr Rezepte für neue Gegenstände finden, Gegenstände verstärken und sogar seltene Gegenstände erstehen, die zum Beispiel dafür verwendet werden können die Stadt zu erweitern. Bei euren Nachforschungen werdet ihr auch auf spezielle Rezepte stoßen, die euch der Rätsellösung näher bringen, um das Geheimnis des Granzweit-Baums zu lüften.

: Durch die Nachforschungen könnt ihr Rezepte für neue Gegenstände finden, Gegenstände verstärken und sogar seltene Gegenstände erstehen, die zum Beispiel dafür verwendet werden können die Stadt zu erweitern. Bei euren Nachforschungen werdet ihr auch auf spezielle Rezepte stoßen, die euch der Rätsellösung näher bringen, um das Geheimnis des Granzweit-Baums zu lüften. Viele Events unter den Charakteren: In dem nächsten Atelier-Ableger werden zahlreiche Charaktere aus den anderen Ablegern zu finden sein – einige angekündigte Charaktere findet ihr hier. Dabei soll es zahlreiche Events unter den Charakteren aus dem selben Ableger geben sowie auch zwischen Charakteren aus unterschiedlichen Spielen. Dabei soll der Humor nicht zu kurz kommen.

Zusätzlich gab Entwickler Gust bekannt, dass das Spiel über 100 Gast-Charaktere enthalten soll. Dabei werden die Hauptcharaktere aus den anderen Ablegern sowie die Nebencharaktere und einige weitere Charaktere dazu gezählt, die nicht aus der Atelier-Reihe stammen. In der japanischen Fassung sollen Charaktere aus den Spielen “The Story of King Ares”,”Welcome House”, “Kuru Hitomi no Noa: Cielgris Fantasm” und “Surge Cocerto” via DLC dabei sein, ob die selben auch in der europäischen Version enthalten sein sollen, ist unklar.

Nelk & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World – Intro-Trailer

Nelk & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World – Gameplay-Trailer

Nelk & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World – TGS 2018 Trailer