Vampyr – Es wird bissig im neuen Story-Trailer über Protagonist Jonathan Reid

Focus Home Interactive und Dontnod Entertainment haben den Story-Trailer zum Protagonisten Jonathan Reid zu ihrem kommenden Action-Rollenspiel Vampyr veröffentlicht! Der Trailer wird musikalisch von einer Cover-Version des Blue Öyster Cult-Hits “Don’t fear the reaper” von Phlotilla feat. Mona Najib untermalt.

Im Trailer werdet ihr Zeuge davon, wie der einst erfolgreiche Arzt und Protagonist eher unfreiwillig zu einem Vampir verwandelt wird, welche Qualen er durchleben muss, und wie seine Erfahrungen als Arzt und Wissenschaftler komplett in Frage gestellt werden. Er begibt sich auf die Suche nach dem Grund seiner Verwandlung und dem dafür verantwortlichen Vampir. Nebenher arbeitet Dr. Reid weiterhin daran ein Heilmittel gegen die grassierende Spanische Grippe zu finden und seinen Platz in der Schattengesellschaft zu finden!

Vampyr soll am 5. Juni 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen! Eher am Gameplay-Material interessiert? Dann schaut euch die Trailer an die vergangenes Jahr erschienen sind. Nachfolgend findet ihr auch den aktuellen Story-Trailer.

Vampyr – Story-Trailer zu Jonathan Reid