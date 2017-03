Nex Machina – Release des Top-Down-Shooters steht fest

Der Top Down-Shooter Nex Machina hat einen finale Release-Termin erhalten. Wie Entwickler Housemarque bekanntgegeben hat, wird Nex Machina demzufolge am 23. Mai 2017 für Playstation 4 erscheinen. Bereits jetzt könnt ihr Nex Machina im PSN Store vorbestellen und als PS Plus Member spart ihr dabei aktuell 20%, sodass ihr 15,99 Euro statt 19,99 Euro bezahlt.

Nex Machina ist das neue Projekt von Housemarque, die bereits mit Resogun, Alienation oder auch Dead Nation bewiesen haben, was sie können. In Nex Machina bekommt ihr einen Twin-Stick-Shooter in klassischem Arcade-Stil serviert. Inspiriert von Robotron und Smash TV erlebt ihr, wie sich die Menschen von der Technologie abhängig gemacht haben. Alle starren nur noch auf ihre Bildschirme und währenddessen haben die Maschinen selbst ein Bewusstsein entwickelt. Als überlegene Spezies wollen die Maschinen natürlich nicht mehr länger des Menschen Diner sein und beginnen diese auszulöschen.

Nex Machina – PlayStation Experience 2016: Announcement Trailer | PS4