Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Gameplay-Trailer und Releasetermin veröffentlicht

Das JRPG Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin Engl.: The Wratch of the White Witch!) von LEVEL-5 konnte 2013 auf der Playstation 3 nicht nur zahlreiche Spieler, sondern auch die Fachpresse begeistern. Grund genug für Bandai Namco und LEVEL-5 mit Ni no Kuni II: Revenant Kingdom einen Nachfolger für Playstation 4 zu veröffentlichen.

Während der PSX 2016 (Playstation Experience), welche am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, wurde nicht nur ein grober Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Releastermin bekannt gegeben, sondern auch ein neuer Trailer mit Gameplay-Aufnahmen veröffentlicht.

Für Ni no Kuni II: Revenant Kingdom hat sich der Entwickler nicht nur eine komplett neue Story erdacht, sondern auch das Kampfsystem soll runderneuert werden.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom soll im Jahre 2017 für Playstation 4 erscheinen.

Ni no Kuni II: REVENANT KINGDOM – PlayStation Experience 2016 Trailer | PS4