Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Launch-Trailer stimmt auf das Rollenspiel ein

Bandai Namco hat anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung des Rollenspiels Ni no Kuni II: Revenant Kingdom den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht, mit dem ihr – natürlich – neugierig auf die RPG-Fortsetzung, entwickelt von Level 5, gemacht werden sollt.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom erzählt die Geschichte eines entthronten Königs, der wieder ein Reich erschaffen und die entzweite Welten wieder vereinen muss.

Wie inzwischen üblich, könnt ihr auch, während ihr die Ereignisse in Ni no Kuni II: Revenant Kingdom erlebt, auch die eine oder andere Trophäe erspielen. Und dabei werden wir euch absehbar mit unserem Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Trophäen Leitfaden unterstützen, der bereits bei uns in der Entstehung ist.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom erscheint offiziell am 23. März 2018 für PC/Steam und Konsolen-exklusiv für Playstation 4.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Launch Trailer | PS4, PC