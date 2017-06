Ni No Kuni II: Revenant Kingdom – Multiplayer offenbar bestätigt und neues Gameplay-Video

Vor Kurzem wurde der E3 2017 Trailer zum neuen JRPG Ni No Kuni II: Revenant Kingdom (Dt.: Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs) veröffentlicht, als auch ein offizieller Release-Termin genannt.

Bisher wurde angenommen, dass es sich bei Ni No Kuni II: Revenant Kingdom um ein reines Single-Player Rollenspiel handeln würde. Diese Annahme schein falsch gewesen zu sein, wie ein aktuelles Interview mit Akihiro Hino, CEO von Entwickler Level 5, beweist.

In einem Video-Interview erwähnt Akihiro Hino, das man Ni No Kuni II: Revenant Kingdom in einem gewissen Umfang mit Freunden werde spielen können. Näher Angaben zum Multiplayer wurden allerdings noch nicht gemacht.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Interview with Hino-San of Level 5

Neben diesem Video-Interview sind auch neue Gameplay-Impressionen aus Ni No Kuni II: Revenant Kingdom veröffentlicht worden.

Ni No Kuni 2 PS4 Gameplay – We’ve Finally Played It!

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom (Dt.: Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs) soll am 10. November 2017 für PC und Konsolen-exklusiv für Playstation 4 erscheinen.