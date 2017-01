Ni No Kuni II: Revenant Kingdom â€“ Neue Infos, Screenshots und Artworks verfÃ¼gbar

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, welches Anfang Dezember 2016 während der PSX 2016 offiziell angekündigt wurde, präsentiert sich heute mit neuen Infos als auch frischen Screenshots und Artworks.

In der Ni No Kuni-Welt liegt das Königreich Katzbuckel, in dem Katzenvolk, Mäusevolk und Menschen in Eintracht lebten. Aber ein Putsch sorgte dafür, dass das Katzenvolk nebst dessen König Evan verbannt wurde. Ni No Kuni II: Revenant Kingdom erzählt die Geschichte des entthronten Königs, der ein eigenes Reich errichten und die gesamte Welt vereinen wollte.

König Evan zur Seite stehen seine treuen Kameraden Roland, Tani und Wesen namens Higgledies, welche der Macht des Herzens entstammen – eine Macht, die den Menschen, Tieren sowie den Elementen Feuer und Wasser eigen sind. Die Macht sehen können aber nur jene, die reinen Herzens sind, so wie der König Evan, der während seiner gesamten Reise Hilfe von den Higgledies erhält. So unterstützen die Higgledies Evan beispielsweise im Kampf oder sorgen dafür, dass er Orte erreichen kann, die er sonst nicht durchqueren kann. Und als Spieler müsst ihr Evan helfen mächtige Monster zu besiegen, gefährliche Dungeons zu durchstreifen und am Ende die Krone zu erlangen.

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom wird von LEVEL-5 entwickelt und soll 2017, konkreter Release: tba, für PC und Playstation 4 erscheinen.