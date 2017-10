Ni No Kuni II: Revenant Kingdom – Nur für PC und PS4 in Entwicklung

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom wird, wie bereits vor einiger Zeit angekündigt, nur für PC und Playstation 4 erscheinen. Das hat der zuständige Publisher Bandai Namco auf Nachfrage bestätigt.

Grund für die Nachfrage war, dass die letzten Tage das Gerücht, wonach Ni No Kuni II: Revenant Kingdom auch für Xbox One entwickelt würde, recht hohe Wellen geschlagen hatte. Aufgekommen war das Gerücht unter anderem deshalb, da Amazon Spanien einen entsprechenden inzwischen aber gelöschten Produkteintrag führte.

Infolge dieses Produkteintrages und der damit beginnenden Berichterstattung kontaktierte unter anderem das Magazin Gematsu Bandai Namco direkt und bat um Klarstellung, die auch erfolgte mit den Worten – Zitat:

Ni Noi Kuni II ist nur für Playstation 4 und Steam in Entwicklung.

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom (Dt.: Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs) soll unter anderem über eine Art Multiplayer verfügen und am 19. Januar 2018 für PC/Steam und Playstation 4 erscheinen.