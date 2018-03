Mit Ni no Kuni II: Revenant Kingdom veröffentlicht Bandai Namco ein neues Rollenspiel und natürlich werdet ihr auch wieder Gelegenheit haben Trophäen zu sammeln. Insgesamt könnt ihr in Ni no Kuni II: Revenant Kingdom 51 Trophäen erspielen, wovon 16 als geheim eingestuft sind.

Nachfolgend bieten wir euch eine Übersicht aller erspielbaren Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Trophäen und natürlich haben wir euch auch schon die geheimen Trophäen aufgedeckt.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom von Bandai Namco soll für PC und Playstation 4 erscheinen. Als Release wird aktuell der 23. März 2018 angegeben. Und natürlich werden wir euch auch nach erfolgtem Release einen passenden Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Trophäen Leitfaden anbieten.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Trophäen Liste in Deutsch

Großer König – Platin Trophäe

Schließe das Spiel mit 100 % ab.

Volle Schatzkammer – Bronze Trophäe

Erreiche ein Vermögen von 500.000 Gulden.

Schatzjäger – Bronze Trophäe

Öffne 100 Schatztruhen.

Legendärer Schatzjäger – Bronze Trophäe

Öffne 200 Schatztruhen.

Weltenbummler – Bronze Trophäe

Nimm 50 Reisepunkte in deine Liste auf.

Kultourist – Bronze Trophäe

Erbringe an einem Obolisken das gewünschte Opfer.

Wallfahrer – Bronze Trophäe

Erbringe an allen Obolisken das gewünschte Opfer.

Spezialauftragsazubi – Bronze Trophäe

Schließe deinen ersten Spezialauftrag erfolgreich ab.

Spezialauftragsprofi – Bronze Trophäe

Schließe 50 Spezialaufträge erfolgreich ab.

Spezialauftragsmeister – Bronze Trophäe

Schließe 100 Spezialaufträge erfolgreich ab.

Mr. Spezialauftrag – Silber Trophäe

Schließe 150 Spezialaufträge erfolgreich ab.

Mein erster Auftrag – Bronze Trophäe

Schließe deinen ersten Auftrag ab.

Aushilfe – Bronze Trophäe

Schließe 50 Aufträge erfolgreich ab.

Einer für alle – Bronze Trophäe

Schließe 100 Aufträge erfolgreich ab.

Tapferer Krieger – Bronze Trophäe

Besiege 1000 Gegner.

Veteran – Bronze Trophäe

Besiege 2000 Gegner.

Sphärologe – Bronze Trophäe

Sammle 2000 Sphären ein.

Erwachen – Bronze Trophäe

„Erwache“ mit einer goldenen Sphäre.

Königserwachen – Bronze Trophäe

„Erwache“ 50 Mal mit einer goldenen Sphäre.

Gnuffi-Power – Bronze Trophäe

Erstelle eine „gnufftastische“ Gnuffi-Kombo.

Komponist – Bronze Trophäe

Sammle 30 Partituren.

Talentsucher – Bronze Trophäe

Gewinne ein Talent für Minapolis.

Talentmagnet – Bronze Trophäe

Gewinne 50 Talente für Minapolis.

Beliebter Arbeitgeber – Silber Trophäe

Gewinne 100 Talente für Minapolis.

Hobbykoch – Bronze Trophäe

Bereite dein erstes Gericht zu.

Chefkoch – Bronze Trophäe

Bereite 50 Gerichte zu.

Meisterschmied – Bronze Trophäe

Stelle 50 versch. Waffen in der Waffenwerkstatt her.

Meisterschneider – Bronze Trophäe

Stelle 50 verschiedene Rüstungen im Atelier her.

Magiermeister – Bronze Trophäe

Führe 50 Zauberverbesserungen im Magielabor durch.

Gnuffi-Mama – Bronze Trophäe

Rufe in der Gnuffiküche 50 Gnuffis ins Leben.

Land im Aufschwung – Bronze Trophäe

Erbaue 20 Einrichtungen in Minapolis.

Großraumpalast – Bronze Trophäe

Baue Schloss Minapolis auf Rang 4 aus.

Weltmacht – Silber Trophäe

Baue deinen Einfluss auf 70.000.000 aus.

Erster Einsatz – Bronze Trophäe

Schließe deinen ersten Militäreinsatz erfolgreich ab.

Kommandeurslegende – Bronze Trophäe

Schließe 50 Militäreinsätze erfolgreich ab.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Geheime Trophäen aufgedeckt

Auf der Flucht – Bronze Trophäe

Schließe Kapitel 1 erfolgreich ab.

Geburt eines Königs – Bronze Trophäe

Schließe Kapitel 2 erfolgreich ab.

Ein neues Königreich – Bronze Trophäe

Schließe Kapitel 3 erfolgreich ab.

Des Glückes Schmied – Bronze Trophäe

Schließe Kapitel 4 erfolgreich ab.

Neubeginn der Zeit – Bronze Trophäe

Schließe Kapitel 5 erfolgreich ab.

Preis des Fortschritts – Bronze Trophäe

Schließe Kapitel 6 erfolgreich ab.

Königliches Siegel – Bronze Trophäe

Schließe Kapitel 7 erfolgreich ab.

Versöhnung – Bronze Trophäe

Schließe Kapitel 8 erfolgreich ab.

Erbe für den Frieden – Gold Trophäe

Schließe Kapitel 9 erfolgreich ab.

Leinen los! – Bronze Trophäe

Mache eine Jungfernfahrt mit deinem Schiff.

König der Lüfte – Bronze Trophäe

Mache einen Jungfernflug mit deinem Luftschiff.

Jungjäger – Bronze Trophäe

Besiege ein besessenes Monster.

Legendärer Jäger – Gold Trophäe

Besiege 50 besessene Monster.

Träumer – Bronze Trophäe

Betritt einen Traumraum.

Gefahr! – Bronze Trophäe

Ein Traumraum erreicht Gefahrenniveau 5.

Traumforscher – Gold Trophäe

Erobere 10 Traumportale.