Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs – “The Lair of the Lost Lord”-DLC angekündigt

Bandai Namco hat mit “The Lair of the Lost Lord” den zweiten von gesamt drei geplanten Erweiterungen für das Rollenspiel Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs angekündigt. Für Inhaber des Ni No Kuni 2-Season-Pass, der aktuell für PS4 mit einem Rabatt von 50% erstanden werden kann – sonst fallen 19,99 Euro an, wird der Zusatzinhalt kostenlos sein.

Es geht in die Schotterruinen, wo ein mysteriöses Tor erschienen ist. Dieses Tor führt zur Wurzel einer sich weit verbreitenden Verderbnis – dem Labyrinth. Der geheimnisvolle Herrscher dieses Labyrinths will mithilfe der Verderbnis das gesamte Königreich zerstören. Natürlich müsst ihr das Labyrinth betreten und euch den Schrecken und Gefahren stellen, die dort auf euch warten, um am Ende dem Herrscher Einhalt zu gebieten, sodass der Frieden in Minapolis gewahrt werden kann.

Weiterhin kündigte Bandai Namco an ein neues Systeem einzuführen, mit dem ihr eure Kampffertigkeiten verbessern könnt. Die neuen Power-Ups werden aus den Erinnerungen der auf der Reise getroffenen Menschen erworben. Und was genau ihr damit anstellen könnt und welche Wirkung diese Power-Ups haben werden, soll in Kürze verraten werden.

Außerdem werdet ihr euch, ergänzend zu den oben genannten Inhalten, auch auf mehr als 80 neue Ausrüstungsgegenstände freuen können sowie auf neu hinzugefügte Quests, welche auch die Hintergrundgeschichte der Hauptcharaktere weiter enthüllen und ein zurückkehrender Feind soll ebenfalls mit von der Partie sein.

Der erste Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs DLC (Adventure Pack – kostenlos im PSN Store oder für PC via Steam verfügbar) wurde bereits Anfang August 2018 veröffentlicht. Das “The Lair of the Lost Lord”-Add-On soll im Winter 2018, konkreter Termin: tba, folgen. Die dann vorerst dritte und letzte Erweiterung inkl. Story-Fortführung und Herausforderungen soll Anfang 2019 folgen.

Das Rollenspiel Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs ist für PC via Steam und Playstation 4-Konsolen als digitaler Download und als Handelsversion verfügbar.