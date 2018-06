NieR: Automata – Als „Become As Gods Edition“ für Xbox One bestätigt

Während des E3 2018 Microsoft Xbox Press Briefings wurde das preisgekrönte Action-RPG NieR:Automata als „ Become As Gods Edition“ offiziell für Xbox One angekündigt.

Die seit Anfang letzten Jahres erhältliche Playstation 4-Version erfreute sich nicht nur großer Beliebtheit, sondern wurde auch seitens der Presse mit sehr guten Wertungen bedacht. Auch wenn NieR: Automata zuerst nur für PC und PS4 erhältlich war, wurde eine Xbox One-Fassung nicht ausgeschlossen. Ausschlaggebend für einen Xbox One-Release war schlicht und einfach der Erfolg der Playstation 4-Version, wie Produzent Yosuke Saito bereits 2016 in einem Interview zu verstehen gab.

Einige NieR: Automata-Erweiterungen und sehr guten Verkaufszahlen, weltweit als physische und digitale Version über drei Millionen Mal verkauft, später, ist es soweit, und der Xbox One-Release steht kurz bevor. Das Action-Rollenspiel NieR: Automata – Become As Gods Edition soll bereits am 26. Juni 2018 als digitaler Download für Xbox One im Microsoft Store erhältlich sein.

NieR:Automata BECOME AS GODS Edition E3 Trailer

Die NieR: Automata – Become As Gods Edition für Xbox One enthält zwar alle bisher veröffentlichten Erweiterungen, darunter auch den „3C3C1D119440927“-DLC, wird aber, für Sammler sicher leider, nur als digitale-Version erscheinen. Eine physische Handels-Version der Xbox One-Fassung von NieR: Automata – Become As Gods Edition ist derzeit von Square Enix nicht angedacht.