The Nightfall – Release-Trailer zum Spukhaus-Adventure

Zum jüngst veröffentlichten The Nightfall ist unlängst auch der Release-Trailer erschienen. Das Video vermittelt euch einen Eindruck von der düsteren Atmosphäre des First-Person-Grusel-Adventures.

The Nightfall führt uns in ein unheimliches Haus. Wir übernehmen die Rolle von Victoria, einer Ehefrau und Mutter, die eine komplette Nacht ganz alleine dort verbringen muss, da Mann und Kinder erst am nächsten Tag anreisen. Die Familie zieht um, weil Victoria einen neuen Job in der Gegend antreten will. Aber schon bald wird deutlich: irgendwas stimmt mit dem neuen Eigenheim nicht. Dort geschehen seltsame Dinge. Vieles deutet darauf hin, dass hier Fürchterliches geschehen ist – und weiterhin geschieht. Denn eine fremde Macht scheint die Kontrolle über das gespenstische Anwesen übernommen zu haben. Über das Telefon gehen keine Nachrichten mehr raus und Victoria ist plötzlich in dem Haus eingeschlossen.

The Nightfall wurde von VIS Games entwickelt. Das Studio produzierte in der Vergangenheit u.a. bereits Pineview Drive (2014) und Joe’s Diner (2015), beides Titel, die bei Testern aufgrund ihres repetitiven Gameplays nur mäßige Wertungsnoten einfahren konnten. Auf weitaus größeres Interesse stieß Pineview Drive bei YouTubern; diese widmeten dem Spukhaus-Abenteuer zahlreiche Let’s Plays. Obscuritas, 2016 erschienen und ebenfalls aus dem Hause VIS Games, bot aufgrund des höheren Rätselanteils schon etwas mehr Abwechslung, dafür aber auch einige zusätzliche Frustmomente.

Bis zum 19. Januar 2018 ist The Nightfall auf Steam für 20,69 Euro zu haben, was einem Preisnachlass von 10 % entspricht. Danach kostet der Grusel-Thriller 22,99 Euro (regulärer Verkaufspreis).

TheNightfall – Release Trailer