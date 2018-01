Nightmares from the Deep 3: Davy Jones – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Mit Nightmares from the Deep 3: Davy Jones veröffentlicht Artifex Mundi den inzwischen dritten Teil der Nightmares from the Deep-Serie und natürlich werdet ihr auch in dem neuen Puzzle-Adventure Gelegenheit haben Erfolge/Trophäen zu sammeln.

In Nightmares from the Deep 3: Davy Jones warten gesamt 30 inklusive 12 geheime Erfolge/Trophäen darauf von euch erspielt zu werden. Mit diesen könnt ihr euer Gamerscore-Konto um weitere 1.000 Punkte bzw. euer PSN-Profil um eine erneute Platin-Trophäe erweitern.

Nachfolgend erhaltet ihr eine Übersicht aller erspielbaren Nightmares from the Deep 3: Davy Jones Erfolge/Trophäen und natürlich haben wir euch auch die geheimen Erfolge/Trophäen bereits aufgedeckt.

Nightmares from the Deep 3: Davy Jones von Artifex Mundi soll für Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Hinweis: Fürs Erste sind nur die Erfolge- bzw. Gamerscore-Punkte verfügbar. Die PS4-Trophäen folgen, sobald verfügbar.

Nightmares from the Deep 3: Davy Jones – Erfolge Trophäen Liste

Überspringen? – 25 Gamerscore / Trophäe

Beende 3 Rätsel, ohne die Überspringen-Taste zu nutzen.

Nicht überspr.! – 75 Gamerscore / Trophäe

Beende alle Rätsel, ohne die Überspringen-Taste zu benutzen.

Glückssträhne! – 25 Gamerscore / Trophäe

Beende 6 Wimmelbildrätsel in Folge ohne Hinweise.

Geheimes Talent – 10 Gamerscore / Trophäe

Erledige eine Verstecker-Gegenstand-Szene mit weniger als 4 Fehlern.

Superspürhund – 25 Gamerscore / Trophäe

Finde 5 verborgene Objekte innerhalb von 5 Sekunden.

Scharfschütze – 25 Gamerscore / Trophäe

Beende alle Wimmelbildrätsel in weniger als 1 Minute.

Bis zum Letzten – 75 Gamerscore / Trophäe

Beende alle Wimmelbildrätsel ohne Hinweise.

Mahjong-Spaß – 25 Gamerscore / Trophäe

Beende 3 Wimmelbildrätsel, indem du Mahjong spielst.

Vollender – 75 Gamerscore / Trophäe

Schließe das Spiel ab.

Spielexperte – 100 Gamerscore / Trophäe

Schließe das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad „Experte“ ab.

Tierliebhaber – 10 Gamerscore / Trophäe

Nimm mit 3 Tieren auf der Insel Kontakt auf.

Naturliebhaber – 50 Gamerscore / Trophäe

Nimm zu 16 Tieren auf der Insel Kontakt auf.

Rätselhaft. Fund – 10 Gamerscore / Trophäe

Finde das erste verborgene Puzzleteil.

Das Gesamtbild – 50 Gamerscore / Trophäe

Finde alle verborgenen Puzzleteile.

Seepf. an Land – 10 Gamerscore / Trophäe

Finde ein glänzendes Seepferdchen.

Seepf. d. Königs – 50 Gamerscore / Trophäe

Finde alle glänzenden Seepferdchen.

Spezialkarte – 10 Gamerscore / Trophäe

Finde die erste Piratenkarte.

Kartensammler – 50 Gamerscore / Trophäe

Finde alle Piratenkarten.

Nightmares from the Deep 3: Davy Jones – Geheime Erfolge Trophäen aufgedeckt

Der Fluchtplan – 25 Gamerscore / Trophäe

Flucht aus der Zelle.

Fesselndes Thema – 25 Gamerscore / Trophäe

Geh zu den Zellen.

Näheres zum Pakt – 25 Gamerscore / Trophäe

Finde heraus, wie du den Pakt widerrufen kannst.

Sein Geheimnis – 25 Gamerscore / Trophäe

Finde heraus, was Davy Jones im Eishaus versteckt.

Küchenlegende – 25 Gamerscore / Trophäe

Wiedersehen mit Cory.

O‘Malley – 25 Gamerscore / Trophäe

Geh zu O‘Malleys Versteck.

Goldener Hinweis – 25 Gamerscore / Trophäe

Finde den Hinweis auf den Schatz von Davy Jones.

Zauberstunde – 25 Gamerscore / Trophäe

Bring die Hexe dazu, dir zu helfen.

Spezialtüröffner – 25 Gamerscore / Trophäe

Öffne das verbotene Tor.

Der Alchemist – 25 Gamerscore / Trophäe

Braue den Trank von O‘Malley.

Kein Geschäft – 25 Gamerscore / Trophäe

Widerrufe alle Pakte.

Kein Erinnern – 25 Gamerscore / Trophäe

Hör dir alle Geschichten der Wächter an.