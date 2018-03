Nightmares from the Deep 3: Davy Jones – Gewinnspiel / Verlosung

Gemeinsam mit Artifex Mundi verlosen wir drei Download-Token zur dritten Auskopplung der Nightmares from the Deep-Reihe. Der, nach The Cursed Heart und The Siren’s Call, dritte und letzte Ableger heißt Nightmares from the Deep 3: Davy Jones und besitzt natürlich auch wieder 1000 Gamerscore, die ihr erspielen könnt.

Um an der Verlosung teilnehmen zu können, füllt einfach das Gewinnspiel-Formular am Ende dieses Artikels vollständig aus und mit ein wenig Glück gewinnt ihr einen der drei Download-Codes. Wer richtig scharf auf den Titel ist, sollte noch einen Kommentar unterhalb des Artikel hinterlassen.

Wir wünschen euch viel Glück und toi, toi, toi und freuen uns natürlich, wenn ihr euren Freunden von unserem Gewinnspiel berichtet und/oder es auf Facebook, Twitter und Co. teilt! Erhöht eure Gewinnchancen, indem ihr bei uns im Insidegames- oder auch im Xbox- bzw. PSN-Senioren-Forum angemeldet und aktiv unterwegs seid!

Deadline ist am 28. März 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!