Nights of Azure 2: Bride of the New Moon – Für Europa offiziell angekündigt

Koei Tecmo hat offiziell das Action-Rollenspiel Nights of Azure 2: Bride of the New Moon für einen Release in Europa angekündigt.

Entwickelt wird Nights of Azure 2: Bride of the New Moon von den GUST Studios und soll euch in eine fiktive westeuropäische Stadt gegen Ende des 19. Jahrhunderts entführen. Die Geschichte des RPGs dreht sich um die Schutzritterin Alushe sowie ihren beiden Freunden Liliana und die Priesterin Ruhenheid. Alushe sollte für den Schutz von Liliana sorgen, aber sie geriet in einen Hinterhalt und erwachte als Halbdämon wieder. Alushe fand sich in den Händen der religiösen Organisation Neue Kurie wieder und wird nur noch vom Wunsch getrieben Liliana zu beschützen.

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon erscheint am 27. Oktober 2017 für Nintendo Switch und Playstation 4.

NIGHTS OF AZURE 2: BRIDE OF THE NEW MOON – ANNOUNCEMENT TRAILER