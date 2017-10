Nights of Azure 2: Bride of the New Moon – Launch-Trailer veröffentlicht

Koei Tecmo hat zum übermorgen erscheinenden Action-Rollenspiel Nights of Azure 2: Bride of the New Moon den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht, der euch nochmals großzügig die wichtigsten Spielelemente und Charaktere zusammengefasst zeigt.

Mit dem von GUST Studios entwickelten Nights of Azure 2 werdet ihr in eine fiktive Stadt gegen Ende des 19. Jahrhunderts reisen. Die Geschichte dreht sich um die Schutzritter Alushe und ihre Freunde Liliana und Ruhenheid.

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon erscheint offiziell am 27. Oktober 2017 für Nintendo Switch und Playstation 4.

Nights of Azure 2 – Launch Trailer