Nights of Azure 2 – Neue Trailer zum Action-RPG der Gust Studios vefügbar

Gust Studios und Koei Tecmo haben zum im Herbst 2017 erscheinenden Action-RPG Nights of Azure 2 weitere zwei Trailer veröffentlicht, die ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Beide Trailer liefern erneut einen Vorgeschmack auf die in Nights of Azure 2 verfügbaren Charaktere. Außerdem gibt es einen kleinen Einblick in die auszuführenden Kämpfe, die mit Waffen als auch Magie geführt werden. Ergänzend sind zwischendrin auch ein Teil der Menüs zu sehen.

Nights of Azure 2 soll am 27. Oktober 2017 europaweit für Nintendo Switch und Playstation 4 erscheinen.

Nintendo Switch版PV【よるのないくに2】8月31日発売

2017年8月31日発売予定【よるのないくに2】PV第2弾