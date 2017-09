Nights of Azure 2: Bride of the New Moon – Details zu Kampfsystem und der Begleiter

Zum kommenden J-RPG Nights of Azure 2: Bride of the New Moon hat Koei Tecmo Details zum Kampfsystem veröffentlicht. Zudem wird ein neuer Typus dämonischer Begleiter enthüllt – die Servans.

Aluche trifft auf ihrer gefährlichen Reise auf zahlreiche Dämonen, welche die Mondkönigin entweder um jeden Preis beschützen oder sich dem Kampf als begleitende Servans anschließen werden. Die mächtigen Striker Servans sind dabei unschätzbare Verbündete, die sich in ihrer dämonischen Form in verheerende Waffen verwandeln und Aluche eine Fülle neuer Möglichkeiten im offensiven Nah- oder Fernkampf bieten.

Der Schlüssel zum Erfolg ist dabei die richtige Mischung aus menschlichen und dämonischen Begleitern. Durch eine optimale Gruppenformation stellen sich Spieler einzigartige Fähigkeiten zusammen. Als Kampfgruppen (aka. Die Schönen Lilien) können sie beeindruckende Angriffe wie den Double Chase auslösen, welcher überwältigenden Schaden ausrichtet, sobald die nötigen Voraussetzungen in der Schlacht erfüllt sind. Andere Fähigkeiten, die von Aluche oder den Schönen Lilien aktiviert werden, gewähren der ganzen Gruppe erhöhte Gesundheit oder Angriffs- bzw. Verteidigungswerte. Diese Fähigkeiten reichen jedoch in den fordernden Bosskämpfen nicht aus, sodass auch die Umgebung genutzt werden muss, etwa brennbare Flüssigkeiten aus Fässern. Als Bossgegner warten etwa die Riesenspinne Vallderossa oder der blaublütige Fish Joe.

Der neue Trailer zum Nachfolger von Nights of Azure des Entwicklers GUST Studios gewährt einen Blick auf die Story, sowie die blutrünstigen Bossgegner. Außerdem gibt es Bildmaterial, unter anderem zu den neuen Begleitern: Etwa zur stechwütigen Biene Pitz, einem von blauen Flammen umhüllten Vogel und dem mechanischen Golem Dampf.

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon soll am 27. Oktober 2017 für Nintendo Switch und Playstation 4 erscheinen.

NIGHTS OF AZURE 2: BRIDE OF THE NEW MOON – STORY TRAILER