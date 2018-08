Nihon Falcom – Arbeiten am Nachfolger von Ys VIII offiziell bestätigt

In der vergangenen Woche hat Falcom CEO Toshihiro Kondo der französischen Webseite ActuGaming erzählt, dass sich der nächste Ys-Ableger bereits in Entwicklung befindet. So hat Toshihiro Kondo erzählt, dass sich ein neues Spiel in Entwicklung wäre und es keine Neuauflage eines älteren Ys-Ablegers sein soll. Hierbei wurde er sogar noch spezifischer und erzählte, dass der nächste Ys-Ableger direkt an die Geschehnisse von Ys VIII: Lacrimosa of DANA anschließen werde.

Da Ys VIII damals im Jahr 2016 auf der Tokyo Game Show angekündigt wurde, könnte eine ähnliche Ankündigung in diesem Jahr folgen. Die Tokyo Game Show 2018 findet vom 20. – 23. September 2018 in Japan statt. Ys VIII: Lacrimosa of DANA ist für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation Vita und Xbox One im Handel und auch digital erhältlich. Des Weiteren wurde kürzlich eine Neuauflage des PlayStation Vita Spiels Ys: Memories of Celceta auf PC via Steam veröffentlicht.

Nachfolgend findet ihr die Launch-Trailer von Ys VIII: Lacrimosa of DANA und Ys: Memories of Celceta.

Ys: Lacrimosa of DANA – Launch-Trailer

Ys: Memories of Celceta – Launch-Trailer für PC