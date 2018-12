Nintendo Adventskalender 2018 – Türchen 16 mit Go Vacation für Nintendo Switch

Nintendo hat auf der offiziellen Webseite das sechzehnte Türchen ihres Adventskalender 2018-Gewinnspiels geöffnet und heute, am 16.12.2018 und damit dritten Advent, habt ihr die Möglichkeit eins von gesamt drei Go Vacation für Nintendo Switch zu gewinnen. Mit Go Vacation bekommt ihr jede Menge auf der Insel zu tun und mehr als 50 Aktivitäten, die gemeinsamen Spaß und sportliche Wettbewerbe umfassen.

Um am Nintendo Adventskalender 2018-Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr euch auf der offiziellen Nintendo Website mit eurem Nintendo-Account anmelden. Solltet ihr bis dato noch über keinen Account verfügen, könnt ihr euch jederzeit einen anlegen. Weiterhin sollt ihr, für den Fall eines Gewinns, in euren Einstellungen auf der Nintendo Webseite „Von Nintendo erhalten“ aktivieren. Damit wird sichergestellt, dass ihr eine Gewinnbenachrichtigung von Nintendo erhaltet, sofern euch das Losglück hold ist.

Mit jeder Teilnahme, die ihr mit dem Absenden des Formulars auf der offiziellen Nintendo-Webseite bestätigt, erhaltet ihr auch zusätzlich zehn Platinpunkte für My Nintendo. Euren Punktestand könnt ihr jederzeit auch unter My Nintendo-Punkteindex abfragen.

Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen des Anbieters bzw. Herstellers, in dem Fall Nintendo!