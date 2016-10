Nintendo Switch – Nintendo enthüllt neue Konsole und stellt Liste der Drittanbieter vor

Nintendo hat offiziell die hauseigene neue Konsole Nintendo Switch, die bisher unter dem Codenamen NX bekannt war, vorgestellt. Nintendo Switch soll im März 2017 mit, wie es heißt, „breiter Publisher-Unterstützung“ erscheinen.

Nintendo Switch ist eine Art Hyprid-Konsole, da man zuhause am heimischen TV spielen kann und mit wenigen Handgriffen formiert sich Nintendo Switch zu einem Handheld, der zum Spielen für unterwegs mitgenommen werden kann.

Nintendo Switch lässt sich am heimischen TV mittels der Nintendo Switch-Station nutzen. Wird die Nintendo Switch aus der Station genommen, wird automatisch in den Handheld-Modus gewechselt. In der Konsole selbst ist ein heller HD-Bildschirm integriert. Weiterhin sind an der Seite der Konsole die Joy-Con-Controller angebracht, die ebenfalls jederzeit von der Nintendo Switch gelöst bzw. auch leicht wieder angebracht werden können, lassen unterschiedliche Spielkombinationen zu: Ein Spieler mit je einem Joy-Con-Controller in jeder Hand, zwei Spieler mit je einem oder viele Spieler mit mehreren Joy-Con-Controllern. Ergänzend zu den Joy-Con-Controllern können Spieler auch den Nintendo Switch Pro Controller verwenden. Zudem lassen sich mehrere Nintendo Switch-Konsolen lokal miteinander verbinden.

First Look at Nintendo Switch

Mit der Ankündigung der Nintendo Switch-Konsole hat Nintendo ebenfalls bekanntgegeben, dass bereits eine Vielzahl an Drittherstellern ihre Unterstützung zugesagt haben.

505 Games Activision Publishing, Inc. ARC SYSTEM WORKS Co.,Ltd. ATLUS CO.,LTD. Audiokinetic Inc. Autodesk, Inc BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Bethesda CAPCOM CO., LTD. Codemasters CRI Middleware Co., Ltd. DeNA Co., Ltd. Electronic Arts Epic Games Inc. Firelight Technologies FromSoftware, Inc. Frozenbyte GameTrust GRASSHOPPER MANUFACTURE INC. Gungho Online Entertainment,Inc HAMSTER Corporation Havok INTI CREATES CO., LTD. KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Konami Digital Entertainment Co., Ltd. LEVEL-5 Inc. Marvelous Inc. Maximum Games, LLC Nippon Ichi Software, Inc. Parity Bit Inc. PlatinumGames Inc. RAD Game Tools, Inc. RecoChoku Co.,Ltd. SEGA Games Co., Ltd. Silicon Studio Corporation Spike Chunsoft Co., Ltd. SQUARE ENIX CO., LTD. Starbreeze Studios Take-Two Interactive Software, Inc. Telltale Games THQ Nordic Tokyo RPG Factory Co., Ltd. TT Games UBISOFT Ubitus Inc. Unity Technologies, Inc. Warner Bros. Interactive Entertainment Web Technology Corp.

Technische Details zur neuen Nintendo Switch-Konsole hat Nintendo selbst nicht bekanntgegeben, dafür NIVIDA. Demnach arbeitet in der neuen Nintendo-Konsole ein Tegra-Prozessor. Dabei handelt es sich um einen skalierbaren Prozessor der eine NVIDIA GPU enthält, welche auf derselben Architektur wie Hochleistungs-GeForce-Grafikkarten basieren.

Eine vollständige Spiele-Präsentation, eine Liste der Titel, die für den Nintendo Switch Release geplant sind, natürlich der konkrete Veröffentlichungstermin als auch grundlegend technische Details will Nintendo zu gegebener Zeit mitteilen.