Nintendo Switch Online – Neue Informationen zum kommenden Online-Mitgliederservice enthüllt

Die Zuständigen von Nintendo haben diese Woche den Zeitraum für die Veröffentlichung von ihrem “Nintendo Switch Online“-Mitgliederservice sowie die Preise, den Zugang zu diversen NES-Titel und zahlreicher Zusatzfunktionen enthüllt! So soll der Service ab September 2018 an den Start gehen und wird folgendes Kostenmodell verfolgen:

Dank gestaffelter Preise könnt ihr das Nintendo-Switch-Online-Modell wählen, das am besten zu euren Spielbedürfnissen passt:

Einzelmitgliedschaft

30 Tage: 3,99 Euro

90 Tage: 7,99 Euro

12 Monate / 365 Tage: 19,99 Euro

Familienmitgliedschaft

12 Monate / 365 Tage: 34,99 Euro

Mit der Familienmitgliedschaft können bis zu acht Besitzer eines Nintendo Accounts Nintendo Switch Online nutzen – auch auf verschiedenen Konsolen. Nintendo wird auch einen Speicherdaten-Cloud-Backup mit Nintendo Switch Online anbieten. Dadurch werden die Speicherdaten der meisten Spiele im Cloud-Backup gesichert und stehen euch im Notfall wieder zur Verfügung – sei es für den Fall, dass euch eure Nintendo Switch abhanden gekommen oder beschädigt wurde.

Mit dem Nintendo-Switch-Online-Dienst kehren auch altbekannte NES-Titel wieder auf den Bildschirm zurück. Nintendo Entertainment System war die 3. Konsolen-Generation von Nintendo und wurde 1983 in Japan sowie 1985 in Nordamerika als auch 1986 in Europa veröffentlicht und erfreute sich größter Beliebtheit. Zu Beginn des Online-Dienstes werden euch 20 Titel zur Verfügung stehen, die in regelmäßigen Abständen um neue Titel erweitert werden sollen. Folgende Titel werden euch dem zu Folge zur Verfügung stehen:

Ballon Fight

Dr. Mari

Super Mario Bros. 3

Donkey Kong

Ice Climber

The Legend of Zelda

Mario Bros.

Soccer Super Mario Bros.

Tennis

+ zehn weitere Titel, die bislang noch nicht angekündigt wurden

Erstmalig in der Geschichte von Nintendo werden diese Klassiker auch eine Online-Funktion haben – offline können die Spiele dennoch genossen werden! Dadurch könnt ihr einige Titel online im Multiplayer-Modus zusammen spielen, gegeneinander antreten oder die Steuerung abwechselnd übernehmen. Selbst bei vermeindlichen Einzelspieler-Spielen könnt ihr euch gegenseitig zuschauen als auch hier abwechselnd die Kontrolle übernehmen. Darüber hinaus unterstützt jedes NES-Spiel die Voice-Chate-Funktion der Nintendo-Switch-Online-App. Die Online-App für Smartphones und Tablets bietet eine noch bessere Online-Spielerfahrung bei kompatiblen Nintendo-Switch-Titeln. Je nach kompatiblem Spiel bietet die App andere Funktionen. So könnt ihr beispielsweise für Splatoon 2 eure Online-Statistik im SplatNet 2 sehen, diese in sozialen Netzwerken teilen und neue Ausrüstungsteile im Spiel bestellen.

Zu guter Letzt kommen wir zu den Spielen, bei denen eine Mitgliedschaft von Nintendo Switch Online Grundvoraussetzung ist, um die kompetitive und kopperative Online-Features nutzen zu können! Folgende Titel betrifft es derzeit und wird in Zukunft auch weiter Spiele betreffen: Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, Arms, Mario Tennis Aces, Sushi Striker: The Way of Shushido.