Nintendo Switch – Release und Lineup sollen in Livestream-Event im Januar 2017 enthüllt werden

Nintendo hat während einer Präsentation vor Finanzanalysten in Tokyo bekanntgegeben, dass am 13. Januar 2017 eine Nintendo Switch Vorführung stattfinden wird. Nintendo hat vor Kurzem die neue Konsole Nintendo Switch offiziell vorgestellt.

Zu diesem Event sollen Journalisten, Analysten und Handelspartner eingeladen werden, weiterhin sollen Fans und Spieler rund um den Globus die Nintendo Switch Vorführung via Livestream von zuhause aus verfolgen können. Laut Nintendo werde am 13. Januar 2017 während des Livestreams nicht nur der Nintendo Switch Release genannt, sondern es werde auch das geplante Spiele-Lineup gezeigt. Die genaue Startzeit des Nintendo Switch Livestreams wird Nintendo in den kommenden Wochen nennen.

Weiterhin kündigte Nintendo an, dass ab Januar 2017 auch in Europa spezielle Events stattfinden sollen, da Medienvertreter und Partner die neue Nintendo Switch schon vorab werden ausprobieren können. Ergänzend sind auch Veranstaltungen für Fans und Spieler vorgesehen. Details zu diesen Events werden dazu noch gesondert mitgeteilt.