Nioh 2 – Closed Alpha mit erstem Gameplay-Trailer angekündigt

Schon bald sollen Playstation 4- Besitzer die Gelegenheit haben das Action-Rollenspiel Nioh 2 während einer geplanten Closed Alpha-Testphase auszuprobieren. Entsprechend teilt sich Entwickler Team Ninja auf Twitter mit. Teilnehmer sollen dann entsprechend Feedback abgeben, dass für die weitere Entwicklung von Nioh 2 berücksichtigt werde.

In dieser Woche soll es mit der Nioh 2 Closed Alpha auf Playstation 4 losgehen. Bereits ab morgen, 24. Mai 2019, kann das Action-RPG bis dann einschließlich 2. Juni 2019 angespielt werden. Die Plätze sind jedoch begrenzt und eine Teilnahme an der Nioh 2 Closed Alpha ist nur mit einer Einladung durch den Entwickler möglich. Eine öffentliche Alpha-Testphase wird es somit nicht geben.

Nioh 2 | Closed Alpha | PS4

Immerhin gibt es aktuell Nioh 2 Gameplay-Trailer und –Videos, die schon mal einen ersten umfassenderen Eindruck liefern. Wie letztlich nicht anders zu erwarten, und wie die Videos auch zeigen, müssen auch in Nioh 2 diverse der Mythologie entliehenen Kreaturen und Dämonen bekämpft werden. Insgesamt könnt ihr euch nachfolgend fast fünf Stunden Nioh 2 Gameplay-Material zu Gemüte führen. Vorsorglich sprechen wir eine Spoiler-Warnung aus!

Nioh 2 wurde vergangenes Jahr während der E3 2018 im Zuge der Sony Pressekonferenz vorgestellt und versteht sich als konsequente Weiterentwicklung des ersten Teils. Gravierende Änderungen wolle Team Ninja nicht vornehmen, mehr Verbesserungen und ein paar Neuerungen soll es geben. Unter anderem ist die Möglichkeit zur Charaktererstellung geplant und das Action-RPG soll in sich fordernder und schwerer werden. Fehler, die im ersten Teil noch aufgetreten sind, würden in Nioh 2 nicht mehr vorkommen, versprechen die Entwickler, außerdem dürftet ihr euch auf mehr Details freuen. In Sachen Story werde man an den ersten Teil anknüpfen und zwar so, dass auch Einsteiger mit dem Action-RPG zurechtkommen sollen.

Nioh 2 – Alpha Gameplay

Auch wenn der Nioh 2 Release noch nicht feststeht, scheint eine Demo gesichert. Diese soll, wie auch beim Erstling schon, vor der offiziellen Nioh 2 Veröffentlichung angeboten werden. Feedback, das in Folge dieser Demo abgegeben wird, würde dann auch noch Berücksichtigung finden, so Team Ninja.

Weitere Informationen und vermutlich auch mehr spielerische Eindrücke in Form von Trailern und Gameplay-Videos dürfen ziemlich sicher zur E3 2019 erwartet werden.

