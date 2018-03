No Man’s Sky – Kostenloses Update NEXT und Xbox One-Release angekündigt

Hello Games hat bekanntgegeben, dass ihr Weltraumspiel No Man’s Sky nicht nur mit NEXT ein neues kostenloses Update erhalten wird, sondern dass mit dem Release des Updates No Man’s Sky auch für Microsofts Xbox One-Konsolen erscheinen soll.

No Man’s Sky wurde im August 2016 für PC und Playstation 4-Konsolen veröffentlicht und hat seither zahlreiche Updates, welche nicht nur technische Anpassungen vorgenommen, sondern auch die Weltraumerkundung vielschichtig erweitert haben, erhalten. Spieler weltweit haben Hunderte Millionen Stunden, so der Entwickler, in No Man’s Sky zugebracht und während ihrer Entdeckungstouren auch dem Entwickler geholfen No Man’s Sky voranzutreiben als auch zu verbessern. In den vergangenen 18 Monaten wurde No Man’s Sky mit den drei großen Updates Foundation, Pathfinder und Atlas Rises sowie duzenden kleinerer Patches ausgebaut. Und das nächste No Man’s Sky Update trägt den Namen NEXT. Sean Murray, Gründer von Hello Games dazu – Zitat:

Wir haben uns für den Namen No Man’s Sky NEXT entschieden, weil dies ein wichtiger nächster Schritt der Reise für No Man’s Sky, für Hello Games und für unsere engagierte Community ist. Jedes Update für No Man’s Sky war erfolgreicher als das vorherige, das gilt vor allem für unser letztes Update Atlas Rises. Das ermutigt unser Team dazu, noch weiter zu gehen. –Diese Reise ist noch lange nicht vorbei und es macht Spaß, wieder an etwas zu arbeiten, von dem wir wissen, dass es die Leute überraschen wird.

Mit der Veröffentlichung des Updates NEXT für No Man’s Sky wird das Weltraumabenteuer auch für Xbox One erscheinen. Den weltweiten Vertrieb der kommenden Xbox One-Version von No Man’s Sky wird von 505 Games übernommen. No Man’s Sky für Xbox One wird, neben dem Hauptspiel, alle bisher entwickelten Inhalte und eine, wie es heißt, “Menge weiterer Überraschungen aus NEXT”, die noch angekündigt werden, beinhalten.

In No Man’s Sky geht es vor allem um das Erkunden verschiedener Planeten und Lebensformen. Übergangslose Flüge von den Tiefen des Weltraums auf die jeweiligen Planetenoberflächen erfolgen ohne Ladebildschirme und in dem prozedural generierten Universum warten jede Menge Orte und Kreaturen, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat, darauf von euch entdeckt zu werden.