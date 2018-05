No Man’s Sky – Release-Termin der Next-Version für Xbox One und dem Multiplayer für PC & PS4 steht fest

Nur noch wenige Wochen, dann wird No Man’s Sky als No Man’s Sky Next erstmalig auch für Xbox One-Konsolen erscheinen, außerdem bekommen sowohl die bereits verfügbaren PC- als auch Playstation 4-Fassung von No Man’s Sky ein umfassendes kostenloses Update, welches ein vollständiges Multiplayer-Erlebnis bieten soll, spendiert. No Man’s Sky Next für Xbox One bzw. das No Man’s Sky Multiplayer-Update soll ab dem 24. Juli 2018 in den USA bzw. 26. Juli 2018 europaweit angeboten werden.

Hello Games Gründer Sean Muray über den No Man’s Sky Multiplayer – Zitat:

Der Multiplayer-Modus verändert das No Man’s Sky-Erlebnis komplett, er ist so ambitioniert, unterhaltsam und mitreißend, wie wir es immer haben wollten. Ich bin so glücklich, dass das endlich wahr wird. Es ist wirklich aufregend, das Potenzial voll realisieren zu können, das so viele Menschen in No Man’s Sky sehen. Das wird unser größtes Update bisher und wir freuen uns, jetzt auch die Xbox-Spieler mit auf die Reise zu nehmen.

Mit erfolgtem Release von No Man’s Sky Next bzw. dem No Man’s Sky Multiplayer-Update könnt ihr auf PC via Steam, Playstation 4 und Xbox One zusammen mit Freunden auf Erkundungstour gehen, Kämpfe austragen und dafür sorgen, dass ihr am Leben bleibt, während ihr durch das große, prozedural generierte Universums reist. Zu den Kern-Features des No Man’s Sky Multiplayers gehören laut Hello Games

Reist gemeinsam mit euren Freunden durch das unendliche Universum und trefft per Zufall auf andere Reisende;

Helft euch gegenseitig, um am Leben zu bleiben oder plündert andere aus, um euer Überleben grundlegend zu sichern;

Baut gemeinsam Basen, um Planeten zu kolonialisieren und gebt mit euren Errungenschaften an;

Pirat oder Flügelmann, was darf es sein? So oder so, schlagt euch in epischen Raumschlachten mit Freunden und Widersachern;

Rast mit euren Exocrafts durch seltsames, fremdartiges Terrain, erstellt Rennstrecken und teile diese mit der Online-Community.

Die No Man’s Sky Next-Version für Xbox One-Konsolen beinhaltet, neben dem Hauptspiel und den vorbenannten Multiplayer, auch die drei weiteren wichtigen Updates Foundation, Pathfinder und Atlas Rises sowie Dutzende kleinere Patches. No Man’s Sky Next werdet ihr digital im Microsoft Xbox Store ebenso erstehen können wie als Disc-Version im Handel, die von 505 Games vertrieben wird.