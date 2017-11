A.O.T. 2: Wings of Freedom – 28-minütiges Gameplay-Video verfügbar

Koei Tecmo hat zum für Anfang 2018 geplanten A.O.T. 2: Wings of Freedom ein weiteres rund 28 Minuten langes Gameplay-Video veröffentlicht, in dem ihr einen recht umfangreichen Ausblick auf die Attack on Titan-Fortsetzung erhalten könnt.

Thematisiert werden unter anderem die verschiedenen Charaktere, die in A.O.T. 2 spielen könnt. Außerdem gibt es jede Menge Kampfszenen und damit verbunden die verschiedenen Gegner als auch die Fähigkeiten, die euch im Fight zur Verfügung stehen, zu sehen.

Attack On Titan 2 – 28 Minutes Of Gameplay – Paris Game Week 2017

A.O.T. 2: Wings of Freedom soll voraussichtlich im März 2018, konkreter Release: tba, für Nintendo Switch, PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.