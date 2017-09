A.O.T. 2: Wings of Freedom – Release-Plattformen stehen fest

Die Attack on Titan-Fortsetzung A.O.T. 2: Wings of Freedom wurde vergangenen Monat offiziell angekündigt, allerdings ohne das konkrete Release-Plattformen genannt wurden. Genau das holt Koei Tecmo jetzt nach und bestätigt, dass A.O.T. 2: Wings of Freedom für PC, Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird. Als Release-Zeitraum wird derzeit allgemeingültig Anfang 2018 genannt.

Mit A.O.T. 2 taucht ihr in die zweite Staffel der Attack on Titan-Anime-Serie ein. Koei Tecmo verspricht „atemberaubende Action und neue Herausforderungen“, die sich um den Einsatz der 3D-Manöver-Ausrüstung drehen. Unter anderem soll euch die verbesserte omnidirektionale Steuerung dabei helfen den Angriffen der Titanen präzise entgegenzuwirken.

Weiterhin werde es in A.O.T. 2 mehr Bewegungsfreiheit geben, dazu eine Vielzahl verschiedener Charaktere und abseits des Kampfes können die Beziehungen zu den Team-Mitgliedern via erweiterter RPG-Elemente ausgebaut werden.

Weitere Infos zu A.O.T. 2: Wings of Freedom, zum Release, zur Hintergrundgeschichte als auch den geplanten Spielmechaniken sollen in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden.