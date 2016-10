Obliteracers – Gewinnspiel / Verlosung Xbox One und PS4

Wir verlosen heute ein paar Tokens zu Obliteracers in freundlicher Unterstützung mit Deck13. Es ist noch nicht so lange her, da haben wir einen Achievement Trophy Guide zum Arcade-Rennspiel veröffentlicht. Zum Erreichen einiger Erfolge oder Trophäen ist es einfacher, wenn man acht oder mehr menschliche Mitspieler hat.

Aus diesem Grund möchten wir ein paar Spieler beglücken und verschenken daher 4x Xbox One Token und 3x PS4 Token. Füllt dazu das unten stehende Gewinnspiel-Formular aus inklusive der Angabe der Plattform, auf welcher ihr den Code wünscht und mit ein wenig Glück, erhaltet ihr in Kürze Post von unserer lieben Gewinnspiel-Fee.

Rechtliches zum Gewinnspiel

Der Einsendeschluss ist am 10. Oktober 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail über den Gewinn informiert. Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt. Mitarbeiter und Redakteure, die in Verbindung mit insidegames stehen, sind nicht zum Gewinnspiel zugelassen. Es ist nur eine Teilnahme pro Person möglich. Bei versuchten Betrug behalten wir uns das Recht vor, einen Ausschluss von sämtlichen in Zukunft statt findenden Gewinnspiele durchzuführen.