Observation – Sci-Fi-Thriller für PC und PS4 von Devolver Digital angekündigt

Observation ist eine „fesselnde Geschichte, die aus der Sicht der künstlichen Intelligenz erzählt wird“ und derzeit beim unabhängigen Entwickler No Code entsteht. Als Publisher wird Devolver Digital fungieren, welche den Sci-Fi-Thriller heute offiziell für PC und Playstation 4 angekündigt haben. Als Release wird derzeit allgemein gültig Frühjahr 2019 angegeben und ein ebenfalls veröffentlichter Trailer liefert schon einmal einen ersten Eindruck.

In Observation begebt ihr euch in den Weltraum, denn ihr sollt herausfinden, was mit der Astronautin Dr. Emma Fisher und der Crew der Raumstation Observation passiert ist. Ihr schlüpft in die Rolle der künstlichen Intelligenz S.A.M. und steuert auf diese Weise Kontrollsysteme, Kameras und Werkzeuge der Station, um aufzudecken, was der verschwundenen Crew um Dr. Emma Fisher zugestoßen ist.

Observation – Reveal Trailer

Das für Observation zuständige Entwicklerstudio No Code besteht aus Veteranen der Studios Rockstar North, Rocksteady, Creative Assembly, CCP und IO Interactive, die mit viel „Hingabe und Präzision“ zu Werke gehen. Ihr sollt eine „bahnbrechende Geschichte mit atemberaubender visueller Konstanz“ geboten bekommen. Digital Devolver CFO Parker über das Projekt Observer – Zitat: