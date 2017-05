Observer – Neues Grusel-Adventure der Layers of Fear-Entwickler

Mit Layers of Fear gelang dem Bloober Team im letzten Jahr ein überzeugendes Grusel-Adventure. Der Psycho-Thriller verkaufte sich so gut, dass später noch eine Erweiterung (Inheritance) folgte. Seit einiger Zeit arbeitet das polnische Indie-Studio an einem weiteren Spiel. Das neue First-Person-Horror-Abenteuer trägt den Titel Observer und soll noch im Sommer 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One starten.

Observer spielt in der Zukunft des Jahres 2084. Hauptfigur ist der Polizist Observer. Dieser verfügt über spezielle Computerkenntnisse, die es ihm während seiner Ermittlungsarbeiten ermöglichen, sich in die Gedankenwelt Tatverdächtiger “hinein zu hacken”.

Bereits Layers of Fear setzte stark auf psychologische Momente. Im Zentrum der Handlung stand damals ein verrückter Maler, der an seinem Lebenswerk feilt, dabei durch ein sich immer mehr veränderndes Haus spaziert und zunehmend dem Wahnsinn erliegt.

Observer | Official GDC Trailer