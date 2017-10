Obsidian Entertainment – Fallout: New Vegas-Entwickler führt Umfrage zu DLCs durch

Der Entwickler Obsidian Entertainment, bekannt unter anderem für Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth, Neverwinter Knights 2 oder auch Dungeon Siege III, hat vor Kurzem eine Umfrage gestartet und alle Spieler sind eingeladen daran teilzunehmen.

Abgefragt wird unter anderem, zu welchen Obsidian Entertainment-Spielen ihr bereits DLCs gekauft habt, zu welchen Bedingungen ihr einen DLC kaufen würdet und welche Inhalte dieses idealerweise bieten sollten. Außerdem müsst ihr eine Art Ranking erstellen (aus vorgegebenen Antwortoptionen) und zum Schluss ein paar der üblichen allgemeinen persönlichen Angaben (Altersspanne, Geschlecht) machen. Ergänzend werden eure bevorzugten Plattformen abgefragt, auf denen ihr gerne und oft spielt und wie oft als auch auf welchen Wegen ihr neue bzw. generell eure Spiele kauft.

Die Umfrage ist in Englischer Sprache abgefasst. Es ist nicht bekannt, in wie weit die Auswertung der Daten am Ende veröffentlicht wird. Obsidian verspricht sich von euren Angaben Infos, wie sie künftig an DLCs und deren Release herangehen wollen.