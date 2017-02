Oddworld: Soulstorm â€“ Neues Bild zeigt Abe in BedrÃ¤ngnis

Nach Oddworld: New’n’Tasty, eine aufpolierte Version des erstmals 1997 für Playstation erschienen Plattform-Klassikers, soll dieses Jahr noch die Fortsetzung folgen. Oddworld: Soulstorm heißt Abe sein neues Abenteuer, welches auf Oddworld: Abe’s Exoddus (1998) basiert und einige Neuerungen bieten soll.

Zu eben jenem „Remake trifft Reboot“, denn am Ende wird es, so Oddworld Inhabitants, eine Mixtur aus Neuauflage sowie Neuentwicklung, ist ein, wenn auch einsamer, Screenshot veröffentlicht worden. Und dieses Bild zeigt, wie sollte es anders sein, Mudokon Abe in Bedrängnis. Aber Abe wird garantiert auch aus dieser misslichen Lage entkommen können…

Oddworld: Soulstorm (Oddworld: Abe’s Exoddus) wurde bereits im April 2015 bestätigt, da Urgestein Lorne Lanning erklärte, dass man mit der Planungsarbeit für die Oddworld-Fortsetzung begonnen habe. Im März 2016 erfolgte dann die offizielle Ankündigung.

Oddworld: Soulstorm wird an die Ereignisse von Oddworld: New’n’Tasty anknüpfen. Abe führt die 300 Mudokons, die er gerettet hat, durch die Wüste und stolpert dabei sprichwörtlich über ein, wie sich später rausstellen wird, widerliches Gesöff mit dunklem Geheimnis.

In Sachen Gameplay werde Oddworld: Soulstorm seinen Wurzeln weitestgehend treu bleiben, auch wenn „neue Mechaniken und Möglichkeiten“ integriert werden. Zudem sind „einige Überraschungen“ geplant.

Auch wolle man, wie Lanning erklärt, „tiefer in die dunkle Story eintauchen“. Soulstorm biete die Möglichkeit „noch mehr aus dem Ursprung (Abe’s Exoddus) herauszuholen“ als auch die „Ereignisse aus einer anderen Perspektive zu präsentieren“.

Oddworld: Soulstorm soll Ende 2017, konkreter Termin: tba, für voraussichtlich Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Konkrete Plattformen wurden von Oddworld Inhabitants allerdings noch nicht genannt.

Oddworld: Soulstorm – Teaser Trailer