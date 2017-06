Oddworld: Stranger’s Wrath HD – Xbox One-Release wird von Fans nach wie vor gewünscht

Oddworld: Stranger’s Wrath-Fans versuchen nach wie vor Microsoft davon zu überzeugen, dass das Action-Adventure Oddworld: Stranger’s Wrath HD der Oddworld Inhabitants auch auf Xbox One veröffentlicht wird. Bisher ist Oddworld: Stranger’s Wrath HD nur im PSN Store für Playstation 3 und PS Vita verfügbar.

Oddworld Inhabitants hatte seinerzeit Oddworld: Stranger’s Wrath auch bei Microsoft zur Zertifizierung vorgelegt. Allerdings lehnte Microsoft die Veröffentlichung mit der Begründung ab, dass es mit zwei GB für Xbox Live Arcade zu groß sei. Oddworld Inhabitants besserte nach, brachte das Action-Adventure auf unter zwei GB und reichte das Action-Adventure erneut ein. Eine Antwort von Microsoft blieb jedoch aus und so wurde Oddworld: Stranger’s Wrath HD im PSN Store für PS3 veröffentlicht. Daraufhin reagiert Microsoft wieder und erklärte, dass man sich eine zeitgleiche Veröffentlichung auf beiden Plattformen gewünscht hätte.

Oddworld: Stranger’s Wrath als Games on Demand zu veröffentlichen, war dann infolge auch nicht mehr realisierbar, wie es weiter heißt. Das Spiel würde schlicht nicht mehr in dieses Programm passen, auch weil es im PSN Store zu einem deutlich niedrigeren Preis, um 12.99 Euro bzw. CHF 12.90, angeboten wird und damit nicht mehr der Gewinnvorstellung Microsofts entspreche.

Seither ruhen die Gespräche zwischen Microsoft und Oddworld Inhabitants. Aber es könnte Bewegung in die Sache kommen, denn auf Twitter hat Oddworld geschrieben, dass es bezüglich eines Releases von Oddworld: Stranger’s Wrath bereits 1.000 Re-Tweets gegeben habe. Grund genug das an Microsofts Head of Xbox Phil Spencer weiterzuleiten, und ihn auf die Situation aufmerksam zu machen. Vielleicht ist das ausreichend, damit Fans das Action-Adventure doch noch auf Xbox One spielen können.