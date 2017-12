Okami HD – Ab sofort verfügbar und Launch-Trailer veröffentlicht

Capcom hat mit dem Veröffentlichten des obligatorischen Launch-Trailers bekanntgegeben, dass die Okami-Neuauflage, Okami HD, ab sofort in den jeweiligen Stores zum derzeit gültigen Preis von 19,99 Euro bzw. SFR 19.00 für PC via Steam, Playstation 4 und Xbox One als digitaler Download erstanden werden kann.

Ihr schlüpft in dem in Sumi-e, der Kunst der Tuschmalerei gehaltene Action-Adventure in die Rolle der japanischen Sonnengottheit Amaterasu und euer Erscheinungsbild ist dem legendären weißen Wolf Shiranu nachempfunden. Ihr müsst euch Orochi stellen, dem achtköpfigen Dämonen, das die Welt verwüstet. Greift dafür auf verschiedene Fähigkeiten zurück, helft anderen Charakteren, die ihr auf eurer Reise trefft und stellt mit dem himmlischen Pinsel die Welt wieder her.

Okami HD – Launch Trailer (PC, PS4, Xbox One)