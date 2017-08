Okami HD – PS4- und Xbox One-Release angeblich für Ende 2017 geplant

Gerüchten zufolge könnte das Action-Adventure Okami als HD-Auflage im Dezember 2017 für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Das zumindest berichtet das Magazin Kotaku und beruft sich auf angeblich verlässliche Händlerangaben.

Diesen zufolge hätten aktuell zwei nicht näher genannte voneinander unabhängige europäische Händler das Spiel Okami HD zunächst in ihre internen Release-Listen aufgenommen. Demnach, so hätte man es seitens Kotaku schon gesehen, würde Okami HD am 12. Dezember 2017 als Disc-Version für Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Bleibt fürs Erste abzuwarten, in wie weit die Angaben ihre Richtigkeit haben. Capcom hat sich bis dato nicht zu den Okami HD-Release-Gerüchten geäußert und auch Okami HD für PS4 und Xbox One bisher nicht angekündigt. Außerdem wurden laut Kotaku gestellte Anfragen ob des Wahrheitsgehaltes dieser Meldung von Capcom nicht beantwortet bzw. kommentiert.

Gut zu wissen: Eine Okami HD-Version ist bereits seit 2012 im PSN-Store als Download, gültig für Europa, für Playstation 3 verfügbar. Eine Retail-Fassung dieser HD-Ausgabe wurde bisher lediglich in Japan veröffentlicht. Das Originalspiel Okami, welches auch die Basis für Okami HD für PS3 bildet, wurde schon 2006 (Japan) bzw. 2007 (Europa) zunächst für Playstation 2 veröffentlicht, 2008 (Japan) bzw. 2009 (Europa) folgte dann auch eine von Ready at Dawn für Wii umgesetzte Version.