One Piece Seeker – Offiziell mit ersten Infos und Screenshots angekündigt

Nach Hunderten Folgen des Animes und zahlreichen Spielen wird das One Piece-Universum im kommenden Jahr 2018 sage und schreibe 20 Jahre alt. Bandai Namco kündigt anlässlich dieses Geburtstags als weiteres Abenteuer der Strohhutpiraten One Piece Seeker an.

Als Teil des sogenannten One Piece Big Projects soll der neue One Piece-Ableger euch als Hauptcharakter Ruffy durch eine Welt mit offener Umgebung navigieren lassen. Außerdem verspricht Bandai Namco nahtlose Action. Ein genaues Releasedatum gibt es leider noch nicht, erscheinen soll One Piece Seeker, das bisher unter dem Decknamen DAWN bekannt war, aber im kommenden Jahr für PC, Playstation 4 und Xbox One.