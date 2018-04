One Piece: World Seeker – Die Germa 66 und Vinsmoke Familie offiziell bestätigt

Publisher Bandai Namco enthüllte neue Informationen und Charaktere zu ihrem kommenden Action-Titel One Piece: World Seeker. Demnach sollen die Germa 66 und die Vinsmoke Familie im Spiel auftauchen und für Chaos sorgen.

Freut euch also darauf Sanjis Brüder Ichiji, Niji und Yonji auf der Jail Island zu begegnen. Die drei Brüder sind erpicht darauf gegen Ruffy anzutreten und euch gnadenlos zu besiegen!

Ichiji, der älteste Bruder ist ein Krieger, der die Kraft des Feuers nutzt.

Niji, der zweitälteste, führt Hochgeschwindigkeits-Attacken aus, indem er seinen Körper mit Elektrizität auflädt.

Yonji, der viertälteste, versucht Ruffy niederzustrecken, indem er den Wind nutzt, um in der Luft zu schweben.

Das Abenteuer der Strohhutpiraten in One Piece: World Seeker führt sie auf die Insel “Jail Island”. Die Insel war einst dank reichem Mineralien-Vorkommen unter dem Namen “Jewel Island” bekannt. Nachdem Piraten und Räuber sich auf der Insel rumgetrieben und sich niedergelassen haben, durchlebte “Jewel Island” einen großen Wandel. Die Veränderung entzog sich auch nicht der Marine und jetzt kümmert sich die Weltregierung um die Invasoren und sperrt sie in eine gigantische Unterwasserfestung, in der es allerdings nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Verdeutlicht wird die Wichtigkeit des Gefängnisses dadurch, dass zwei hochrangige Marine-Mitglieder und Sabo, der Kommandant der Revolutionären dort stationiert sind. Nun liegt es an euch das dunkle Geheimnis der Weltregierung zu Tage zu führen!

Nachfolgend könnt ihr euch die zahlreichen Screenshots zu One Piece: World Seeker in Ruhe genauer anschauen.