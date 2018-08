One Piece: World Seeker – Story-Trailer und drei neue Charaktere während der gamescom 2018 vorgestellt

Während der gamescom 2018 hat Bandai Namco einen neuen Story-Trailer zum Open-World-Spiel One Piece: World Seeker vorgestellt sowie einige Details zu den drei neuen Charakteren enthüllt. Nachfolgend findet ihr die neusten Screenshots sowie den Story-Trailer und Gameplay-Eindrücke von unseren Kollegen bei DualShockers!

In dem Story-Trailer von One Piece: World Seeker wird Ruffy augenscheinlich von der Marine festgenommen und abgeführt. Er wird zu einer mysteriösen Figur gebracht, die weit über Jail Island in einer fliegenden Festung auf dem Thron sitzt. Doch wer die Figur ist und warum Ruffy so ein breites Grinsen auf den Lippen hat, bleibt vorerst ein Rätsel.

Folgende neuen Charaktere wurden im Trailer präsentiert:

Borsalino Kizaru: Er ist ein Admiral der Marine und somit einer der stärksten Widersacher der Strohhutbande. Er besitzt, wie Ruffy und zahlreiche andere Figuren aus dem One-Piece-Universum, Teufelskräft. Durch die Funkelfrucht kann er das Licht nach belieben kontrollieren und manipulieren. Des Weiteren kann er sich selbst auch in das Licht verwandeln, wodurch er die Fähigkeit der Teleportation zu seinen Gunsten nutzen kann;

Issho Fujitora: Issho ist ein weiterer Admiral der Marine, der sein Augenlicht verloren hat. Kein Grund ihn weniger zu fürchten, denn die genauen Ausmaße seiner Kräfte sind bislang verborgen geblieben. Er scheint die Schwerkraft kontrollieren zu können, wodurch er mit Leichtigkeit Gefangene unterwerfen oder sogar einen Meteoriten umlenken kann. Issho unterscheidet sich jedoch von den anderen Admiralen, denn für ihn hat die Sicherheit der Menschen auf Jail Island oberste Priorität;

Rob Lucci: Einstiger stärkster Agent von CP9 nun überraschenderweise Agent von CP0. CP0, oder auch bekannt als Cipherpol Aigis 0, ist die höchste aller Cipherpol-Einheiten und gilt als der stärkste Geheimdienst der Welt. Dieser wird direkt von den Weltherrschern kontrolliert. Durch die Katzenfrucht besitzt auch Rob Teufelskräfte, wodurch er die Gestalt eines Tieres annehmen kann. Hierbei ist er dann halb Mensch, halb Leopard.

One Piece: World Seeker erscheint noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ein genauer Termin ist jedoch noch nicht bekannt. Nachfolgend findet ihr die zwei neuen Trailer zum Spiel!

One Piece: World Seeker – Gamescom 2018 Trailer

One Piece: World Seeker – Gameplay-Demo von Gamescom 2018