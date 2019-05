Oninaki – In Europa und den USA „nur“ als Download-Version

Square Enix und Tokyo RPG Factory haben bekanntgegeben, dass das Action-Rollenspiel Oninaki, dass für Nintendo Switch- und Sony Playstation 4-Konsolen Ende August 2019 erscheinen soll, nur in Japan als Disc-Variante erscheinen werde. In den Territorien Europa und USA, wo Oninaki ebenfalls Ende August 2019 veröffentlicht werden soll, werde das Spiel dagegen „nur“ als Download-Version in den jeweiligen Stores angeboten.

Unklar ist für den Moment, ob die physikalische Oninaki Version auch mit englischen Untertiteln ausgestattet sein wird. Es besteht zumindest einmal eine gewisse Hoffnung, dass Oninaki dem RPG “I Am Setsuna” auf dem Fuß folgt, welches seinerzeit als Disc-Version und unter anderem mit englischen Untertiteln im asiatischen Raum ausgeliefert wurde. Für Freunde des Genres und vor allem für Freunde des physikalischen Datenträgers dann sicherlich eine Option. Ob es aber so sein wird, bleibt abzuwarten.

Oninaki soll am 22. August 2019 für Playstation 4 und Switch erscheinen.