Onrush – Launch-Trailer erinnert an erfolgten Release des Rennspiels

Codemasters hat passend zum erfolgten Release des Rennspiels Onrush den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht. Das nachfolgende Video soll euch nochmals vor Augen führen, welche rasante Action euch mit dem Arcade-Racer Onrush ab sofort auf Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erwartet.

Wie angekündigt, verzichtet Onrush auf beispielsweise klassische Rennspielelemente wie Start- und Ziellinien und setzt dafür auf neue als auch verrückte Spielmodi. Es gilt, dass ihr mit euren Teams zusammenarbeitet, die unterschiedlichen Fahrzeugklassen, alle mit individuellen Stärken und Fähigkeiten, geschickt einsetzen und natürlich stets versuchen den Sieg einzufahren.

ONRUSH | Launch Trailer [USK]

Entwickelt von Codemasters neuem Entwicklerteam in Cheshire (vormals als Evolution Studios bekannt) könnt ihr Onrush ab sofort digital oder im Handel für Playstation 4 und Xbox One erstehen. Entscheidet ihr euch für die Onrush Day One Edition, erhaltet ihr, neben Hauptspiel, mit dem ein extra Design für euren Vortex-Buggy. Der Buggy kann sowohl im Einzelspieler- als auch im Multiplayer- sowie im Koop-Modus genutzt werden.