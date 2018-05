Onrush – Takedowns und Crashes im Trailer-Fokus und Open Beta verfügbar

Das neue actiongeladene Rennspiel Onrush aus dem Hause Codemasters, dass am 5. Juni 2018 für Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll, stellt sich mit einem weiteren, neuen und überaus actiongeladenen Trailer vor, in dem spektakuläre Takedowns und Crashes im Fokus stehen.

Weiterhin teilt Codemasters mit, dass ihr ab sofort die Gelegenheit habt Onrush im Zuge der Open Beta auf Playstation 4 und Xbox One auszuprobieren. Die Onrush Beta könnt ihr noch bis Sonntag, 20. Mai 2018, 11:00 Uhr spielen. Probiert euch im Superstar-Training wahlweise solo oder online im Koop-Modus aus und/oder messt euch mit anderen im ebenfalls verfügbaren Online-Mehrspieler-Modus.

ONRUSH | Join US [GER]

Spielt ihr solo, könnt ihr euch auch einen ersten Eindruck von dem ebenfalls in Onrush verfügbaren Photo-Modus verschaffen. Pausiert einfach die Rennaction an einem Punkt eurer Wahl, haltet das gewünschte Motiv fest, bearbeitet es anschließend noch mit verschiedenen Tools und Filtern und teilt es dann mit der Community rund um den Globus. Im Mehrspielermodus wiederum könnt ihr euch hinter das Steuer von Tricks, Buggys, wendigen Cross-Motors und vielem mehr setzen und in 6-vs-6 Multiplayer-Events beweisen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid.

In beiden Spielmodi könnt ihr Level-Ups einfahren und Belohnungen, beispielsweise in Form von Crashtags oder platzierbaren Grabsteinen, erhalten, wenn ihr selbst abgewrackt werdet oder eure Gegner gekonnt und actionreich in die Wüste schickt. Gesamt könnt ihr euch auf zwei Strecken mit vier Fahrzeugklassen bei Tag als auch bei Nacht austoben.

Onrush Open Beta Features