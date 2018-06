Ori and the Will of the Wisps – Neuer Gameplay-Trailer während der E3 2018 veröffentlicht

Ori and the Will of the Wisps wurde erstmalig auf der Microsoft Pressekonferenz im letzten Jahr vorgestellt und in diesem Jahr wurde ein neuer Gameplay-Trailer zum Ori and the Blind Forest-Nachfolger während des Xbox Media Briefings gezeigt!

Mit Ori and the Will of the Wisps geht es zurück in den Wald von Nibel. Dort warten neue Abenteuer auf euch, mit Geheimnisse, die von euch entschlüsselt werden sollen. Der Nachfolger wird neue Kampf- und Anpassungsoptionen bieten, die ihr während eurer Reise meistern sollt. Ihr stoßt nicht nur auf herausfordernde Rätsel im Wald von Nibel, riesige Feinde werden sich euch auch in den Weg stellen und euch einer harten Prüfung unterziehen. Mit euren neuen Verbündeten, die ihr im Wald finden müsst, ist keine Herausforderung zu groß. Zudem ist Ori and the Will of the Wisps ein 4K UHD-, Xbox Play Anywhere- und Xbox One X Enhanced-Titel.

Falls euch die Ori-Reihe nicht geläufig sein sollte, empfehlen wir euch unseren Testbericht zu dem Vorgänger Ori and the Blind Forest, hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst. Wenn ihr den Vorgänger noch vorab zu 100% beenden möchtet, ist unser Erfolge Leitfaden mit Roadmap genau das Richtige für euch.

Ori and the Will of the Wisps soll 2019 exklusiv für Windows 10 und Xbox One erscheinen! Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt.

Ori and the Will of the Wisps – E3 2018 Gameplay-Trailer