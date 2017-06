Ori and the Blind Forrest – Nachfolger Ori and the Will of Wisp geleakt?

Ori and the Blind Forrest könnte mit Ori and the Will of Wips einen Nachfolger spendiert bekommen, sofern die Gerüchte, die derzeit die Runde machen, ihre Richtigkeit haben. Diesen zufolge würde Ori and the Will of Wisp, wie der zweite Teil aus der Feder der Indie-Schmiede Moon Studios heißen soll, heute Abend während der E3 2017 Microsoft Pressekonferenz offiziell angekündigt werden.

In wie weit die Angaben tatsächlich korrekt sind, bleibt für den Moment noch abzuwarten, vor allem da aktuell noch zu berücksichtigen gilt, dass Ori and the Will of Wips schon im letzten Jahr kurz vor der E3 2016 als Leak aufgetaucht war und dann doch nicht bestätigt wurde.

Ori and the Blind Forrest erschien im März 2015 für PC und Xbox One.