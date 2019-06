Ori and the Will of the Wisps – E3 2019 Gameplay-Trailer veröffentlicht

Auch Ori and the Will of the Wisps, die Fortsetzung zu Ori and the Blind Forest, hat sich während der Xbox E3 2019 Pressekonferenz mit einem weiteren, neuen Trailer präsentiert, den wir euch nachfolgend eingebunden haben.

Der Trailer liefert einige Ausschnitte zum enthaltenen Kampfsystem in Ori and the Will of the Wisps, da ihr unter anderem auch mit Ori gegen verschiedene riesige Endgegner antreten müsst. Zudem werden im fertigen Spiel nicht nur eine neue Geschichte auf euch warten, sondern auch Spirit-Trials-Herausforderungen.

Entwickelt wird Ori and the Will of the Wisps von Xbox Game Studios und Moon Studios und erscheinen soll der Action-Plattformer am 11. Februar 2020 für Xbox One, Windows 10 als auch Steam und ab Release-Tag steht Ori and the Will of the Wisps auch im Xbox Game Pass-Angebot zur Verfügung.

Ori and the Will of the Wisps – E3 2019 – Gameplay Trailer