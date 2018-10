Ori and the Will of the Wisps â€“ Neues Gameplay-Video verfÃ¼gbar

Der Action-Plattformer Ori and the Will of the Wisps stellt einmal mehr mit einem neuen Gameplay-Trailer vor, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt. Das rund drei Minuten lange Video ist während der aktuell noch in Madrid (Spanien) stattfindenden Madrid Games Week (18.-21.10.2018) entstanden.

Lasst euch nicht irritieren, es handelt sich um Off-Screen-Material, sodass die Qualität nicht ganz so gut ist, dennoch aber liefert das Gameplay-Video einen weiteren Eindruck vom Ori and the Blind Forrest-Nachfolger.

Ori and the Will of the Wisps en Madrid Games Week 2018

Ori and the Will of the Wisps wird neben einer neuen spielbaren Geschichte unter anderem „Spirit-Trials“-Herausforderungen bieten und soll 2019, konkreter Termin: tba, für Windows 10 PCs und Konsolen-exklusiv für Xbox One erscheinen.