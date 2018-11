Ostwind â€“ Gold-Edition erscheint fÃ¼r Nintendo Switch und Playstation 4

Wild River und Eurovideo haben bekanntgegeben, dass das Action-Adventure Ostwind als Gold-Edition für Nintendo Switch und Playstation 4 erscheinen wird. Bereits ab morgen, Dienstag, 6. November 2018, könnt ihr euch in den Sattel schwingen und euer Talent als Reiter unter Beweis stellen.

Eurovideo und Wild River versprechen, dass ihr in der Ostwind Gold-Edition nicht nur das Hauptspiel inklusive aller verfügbaren Updates erhaltet, sondern auch jede Menge neue Aufgaben, Missionen, Abenteuer und damit natürlich deutlich mehr Spielzeit. In der Ostwind Gold-Edition erwartet euch außerdem eine völlig neue und offene Welt, in der ihr überall hin reiten könnt.

Zu den neuen Aufgaben gehört unter anderem, dass ihr mit Mika und Ostwind den schnellsten Weg nach Gut Kaltenbach finden müsst, wo Maria Kaltenbach mit neuen Herausforderungen auf euch wartet. Nebenmissionen gilt es auch zu lösen, sodass ihr weitere Aufgaben freischalten könnt. Mit ungefähr fünf bis sieben Stunden Spiel hat man zudem auf den Wunsch von euch reagiert und in Folge mehr Inhalte realisiert.

Ostwind – Das Spiel Trailer Deutsch Trailer German

Gehört ihr bereits zu denen, die Ostwind das Spiel besitzen, sollt ihr ab morgen die neuen Zusatzinhalte aus dem Spiel heraus downloaden können.

Ganz nebenbei ist Ostwind, auch in der Gold-Edition, sicherlich ein hübsches, kurzweiliges Stückchen Software, mit dem ihr einfach und recht schnell eine Platin-Trophäe erspielen könnt. Und wie einfach das geht, verrät unser Ostwind Trophäen Leitfaden bzw. Ostwind Trophy Guide.