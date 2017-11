Outcast: Second Contract – Zweites Entwicklertagebuch-Video beantwortet die Frage „was ist neu?“

Bigben und die Appeal Studios haben zum bald erscheinenden Reboot Outcast: Second Contract, welches auf dem PC-Klassiker Outcast basiert, ein weiteres Entwicklertagebuch-Video spendiert.

Game Director Yves Grolet und Art Director Franck Sauer, beide Appeal Studios, gehen der Frage „was ist neu“ in Outcast: Second Contract auf den Grund. Neben Erklärungen gibt es auch die eine oder andere Gameplay-Szene, welche die Neuerungen veranschaulichen und natürlich auch einen weiteren Ausblick auf den Titel gewähren.

Outcast – Second Contact – Dev Diary 2 – What’s new?

Und für weitere Informationen zu Outcast: Second Contract könnt ihr nachfolgend auch das erste Entwicklertagebuch-Video anschauen.

Outcast – Second Contact – Dev Diary 1 – Creative Vision

In Outcast: Second Contract werdet ihr in die Haut des ehemaligen Special Forces Marine Cutter Slade schlüpfen und zusammen mit einer Wissenschaftlerin versuchen die Zerstörung der Welt zu verhindern.

Outcast: Second Contract soll am 14. November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Zwischen dem 14. November und dem 29. November 2017 könnt ihr als Käufer von Outcast: Second Contract auf Steam 15% sparen; Weitere 30% sind drin, solltet ihr das erste Outcast-Spiel besitzen.

Als PS4-Spieler könnt ihr, wenn ihr Outcast: Second Contract zwischen dem 14. November und dem 29. November 2017 im PSN Store kauft, den goldenen Waffen-DLC als auch den Original Soundtrack kostenlos dazu erhalten.

Als Xbox One-Spieler könnt ihr euch ebenfalls den Goldenen Waffen-DLC kostenlos sichern, wenn ihr Outcast: Second Contract zwischen dem 14. November und dem 29. November 2017 im Xbox Store als digitalen Download kauft.