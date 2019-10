The Outer Worlds – Launch-Trailer stimmt auf baldigen Release ein

Obsidian Entertainment und Private Division haben zum bald erscheinenden Einzelspieler-RPG The Outer Worlds den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht, welcher eine Mischung aus Gameplay- als auch Sequenz-Szenen beinhaltet.

In The Outer Worlds dreht sich alles um Entscheidungen, die ihr treffen müsst und die am Ende über den Ausgang des Science-Fiction-RPGs entscheiden sollen. Wenn ihr der Konzernbürokratie am Rand der Galaxie den Garaus macht, werdet ihr nicht umhin kommen wahlweise Nah- und/oder Fernkampfwaffen sprechen zu lassen. Alternativ könnt ihr natürlich auch eure Diplomatieskills auf die Probe stellen oder einen eurer Begleiter als Parlamentär entsenden.

The Outer Worlds – Official Launch Trailer

The Outer Worlds wird kommende Woche am 25. Oktober 2019 offiziell für PC als auch Playstation 4- und Xbox One-Konsolen digital und im Handel erscheinen. Weiterhin wird The Outer Worlds ab Releasetag im Xbox Game Pass angeboten werden.