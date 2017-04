Outlast 2 – Launch-Trailer und Review Roundup

Outlast 2 ist ab heute offiziell für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Passend hat Red Barrels den obligatorischen Outlast 2 Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Außerdem haben bereits einige Online-Magazine Outlast 2 bereits auf den Zahn gefühlt und zusammengefasst, wie sie den First-Person-Horror-Survival-Titel empfunden haben. Basierend auf unter anderen den nachfolgenden Wertungen, scheint Outlast 2 ein durchaus überdurchschnittliches Abenteuer geworden zu sein.

Outlast 2 – Review Roundup – internationale Wertungen

Outlast 2 kann einzeln oder als Outlast Trinity-Variante erworben werden. Outlast Trinity beinhaltet, neben Outlast 2, auch den Erstling, Outlast, sowie den Whistle Blower-DLC.

In Outlast 2 geht es in die Sonora-Wüste, wo die Journalisten Blake und Lynn Langermann dem Mord an einer Frau auf den Grund gehen wollen. Während der Ermittlungen stoßt ihr auf eine Sekte, die, von der Gesellschaft isoliert, auf das Ende der Welt wartet. Wie im Vorgänger auch müsst ihr ohne die Fähigkeit zu kämpfen, überleben. Lediglich in Action-Sequenzen ist die Verteidigung möglich.

Outlast 2 Launch Trailer